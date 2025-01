Tennisser De Jong door in Montpellier na opgave Halys

MONTPELLIER (ANP) - Tennisser Jesper de Jong heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het toernooi van Montpellier. De 24-jarige Nederlander zag zijn Franse tegenstander Quentin Halys opgeven bij een stand van 7-6 (7) 2-0 in het voordeel van De Jong.

De Nederlandse nummer 131 van de wereld kwam in de tiebreak van de eerste set met 5-0 achter, maar draaide daarna met 6 punten op rij de zaken om. De Jong brak in de tweede game van de tweede set Halys op love, waarna de Fransman opgaf.

De Jong treft in de volgende ronde Flavio Cobolli uit Italië. De mondiale nummer 34 had een bye in de eerste ronde.