De nieuwe mannenstoornis: waarom bigorexia oprukt in de sportschoolgeneratie

De stille jongenscrisis achter de gespierde Instagramlichamen – wanneer ‘gezond sporten’ doorschiet in een eetstoornis voor mannen.

Sociale media werken als een vergrootglas. Jongens zien eindeloze feeds met extreem gespierde lichamen, supplementen en ‘transformaties’, zonder context over genetische aanleg, Photoshop of verboden middelen. Onderzoek laat zien dat juist het actief volgen van fitnessinfluencers en het jagen op likes de kans op spierdysmorfie vergroot. Wie daar gevoelig voor is, raakt verstrikt in compulsief trainen, rigide eetschema’s en schuldgevoel wanneer een training wordt overgeslagen.

Wat is Bigorexia (ook wel spierdysmorfie)

Bigorexia (ook wel spierdysmorfie) is een psychische stoornis waarbij iemand obsessief bezig is met het krijgen van een zo gespierd mogelijk lichaam en zichzelf desondanks hardnekkig “te klein” of “niet gespierd genoeg” blijft vinden. Het valt onder de stoornissen van de lichaamsbeleving, vergelijkbaar met anorexia nervosa, maar dan in de gespierde richting: waar mensen met anorexia zich te groot voelen, ervaren mensen met bigorexia zichzelf juist als te smal of te zwak. Dit leidt vaak tot extreem veel krachttraining, strikte of verstoorde eetpatronen, gebruik van supplementen of anabole steroïden en het laten verslonzen van werk, studie en sociale contacten. Bigorexia komt vooral voor bij jongens en jonge mannen in de fitness- en bodybuildingscene en kan zowel lichamelijke schade als ernstige mentale problemen veroorzaken.