Ministerie: UWV maakt te vaak fouten bij beoordelingen WW

door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 13:01
DEN HAAG (ANP) - Het UWV maakt te vaak fouten bij het handmatig beoordelen of iemand een werkloosheidsuitkering (WW) krijgt. Dat meldt minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken, D66) op basis van controles door het UWV. Daaruit blijkt dat bij 11 procent van de gecontroleerde dossiers fouten zijn gemaakt.
Ook bij de faillissementsaanvragen zijn bij ongeveer 20 procent van de gecontroleerde dossiers fouten gevonden. De fouten hebben volgens de minister mogelijk financiële gevolgen voor uitkeringsgerechtigden, "zowel in hun voordeel als hun nadeel". Het UWV kan waarschijnlijk later dit jaar de gevolgen duiden.
Wel benadrukt Vijlbrief dat een fout in de zogenoemde MOK-controle - een collegiale toetsing - niet direct betekent dat mensen ten onrechte een uitkering hebben gekregen. Een fout kan ook betekenen dat een UWV-medewerker zich niet aan het handboek heeft gehouden.
POPULAIR NIEUWS

Nieuwe verontrustende foto's van Michael Jackson met kinderen opgedoken

Deze 5 zinnen zorgen ervoor dat je kind juist niét luistert, volgens een expert

Hij is een (half)seniele aftakelende oude man: waarom zwijgt de Amerikaanse pers over Trumps geestelijke aftakeling?

Het Katholieke Oostenrijk is royaal het meest antisemitische land van Europa

Over borstkanker en BH's

Duitse diesel breekt Duits record, maar Nederlanders betalen fors meer

