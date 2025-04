Amerikanen zijn nu al zat van Trump: zelfs Biden scoorde beter in eerste honderd dagen

De Amerikanen vrezen nu al dat ze een verkeerd vinkje hebben gezet in het stemhokje: slechts 45 procent steunt Donald Trump nog. Daarmee scoorde oud-president Joe Biden nog beter na de eerste honderd dagen.

De invoering van de importtarieven, die de wereld, maar vooral Amerika, in onzekerheid heeft gestort, is de belangrijkste reden voor de lage supportcijfers.

Ter vergelijking: de gemiddelde steun voor Amerikaanse presidenten na de eerste maanden ligt sinds 1952 op 60 procent. Alleen Trump zelf deed het in zijn eerste termijn met 41 procent nog slechter.

Waar Amerikanen zich vooral zorgen over maken? Volgens de onderzoeksbureaus die de vraag stelden: "Wat is op dit moment het belangrijkste probleem voor het land?” is de top drie: inflatie en prijsstijgingen, werkgelegenheid, en economie en gezondheidszorg. Opmerkelijk, want op economisch beleid en werkgelegenheid hoopte de president juist flink te scoren.

En ook opvallend: zelfs oudere, normaal gesproken Republikeinse, kiezers, zijn niet enthousiast over Trump. Daarbij geldt: hoe hoger opgeleid de Republikein , hoe minder steun voor Trump.

Ondertussen zijn duizenden Amerikanen weer de straat op gegaan in steden in het hele land om te demonstreren tegen de nieuwe president.