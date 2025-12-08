Vastendieet zorgt voor opmerkelijke veranderingen in je hersenen en darmen

Is dat vermaledijde vastendieet dan toch een goed idee? Uit nieuw onderzoek blijkt dat niet alleen de kilo’s verdwijnen, maar dat er ook zichtbaar wat verandert in de darmen én in het brein. Het zou weleens nieuwe aanknopingspunten kunnen bieden voor gezond gewichtsverlies.

In een Chinese studie werden 25 mensen met obesitas 62 dagen gevolgd terwijl zij een vastendieet volgden. De aanpak werkte: de deelnemers verloren gemiddeld 7,6 kilo, zo’n 7,8 procent van hun lichaamsgewicht. Maar het meest verrassende gebeurde ergens anders. Onderzoekers vonden veranderingen in hersengebieden die te maken hebben met eetlust en verslaving en er veranderde iets in de samenstelling van de darmbacteriën.

“We laten zien dat een vastendieet de relatie tussen brein, darm en microbioom verandert”, zei onderzoeker Qiang Zeng bij de publicatie van de resultaten. “De veranderingen in het microbioom en in de hersenactiviteit in verslavingsgerelateerde hersengebieden tijdens en na het afvallen zijn sterk met elkaar verweven.”

Impulscontrole

Wat daarbij oorzaak of gevolg is, weten de onderzoekers nog niet. Wel is helder dat darmen en brein intensief met elkaar communiceren. fMRI-scans lieten zien dat vooral een hersengebied dat betrokken is bij impulscontrole en eetgedrag anders reageerde tijdens het dieet. Tegelijkertijd veranderden specifieke bacteriesoorten, zoals Coprococcus comes en Eubacterium hallii, die juist negatief correleerden met de activiteit in dat hersengebied.

Volgens medisch onderzoeker Xiaoning Wang is die wisselwerking logisch: “Het microbioom produceert neurotransmitters en neurotoxines die via zenuwen en bloed bij het brein komen. Het brein stuurt ons eetgedrag aan, terwijl voedingsstoffen uit ons dieet op hun beurt de darmflora veranderen.”