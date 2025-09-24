ECONOMIE
VEB vraagt rechter om onderzoek naar slaapapneu-affaire Philips

gezondheid
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 7:57
anp240925055 1
AMSTERDAM (ANP) - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) gaat de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vragen om diepgaand onderzoek te doen naar de slaapapneu-affaire bij zorgtechnologieconcern Philips. Daarbij kon schuim afbrokkelen van die beademingsapparaten met gezondheidsrisico's voor gebruikers.
Philips moest miljoenen apparaten terugroepen en het bedrijf leed grote financiële schade door de zaak, waardoor ook aandeelhouders werden geraakt. De onderneming wordt ervan beticht de veiligheidsrisico's van die apparaten jarenlang te hebben verzwegen.
De belangenvereniging voor beleggers wil nu duidelijkheid over de "feiten en omstandigheden die hebben geleid tot misleidende en niet-tijdige mededelingen". "De falende informatievoorziening van Philips heeft geresulteerd in misleidende jaarverslagen, persberichten en andere publieke uitingen. Die zeer onwenselijke situatie blijft voortbestaan zolang Philips geen helderheid verschaft", aldus de VEB.
