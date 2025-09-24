Trump ziet een overwinning van Oekraïne ineens helemaal zitten. In een opmerkelijke ommezwaai heeft Donald Trump zich uitgesproken: volgens de Amerikaanse president kan Oekraïne, gesteund door de Europese Unie en NAVO, alle geannexeerde gebieden van Rusland terugwinnen. Waar Trump voorheen nog pleitte voor gebiedsafstand als voorwaarde voor vrede, is zijn nieuwe standpunt opvallend optimistisch voor de Oekraïners – en kritisch voor Rusland.

voormalige grootmacht die er niet in slaagt Oekraïne snel te verslaan. Volgens Trump is het land "in grote economische problemen" en is dit het moment voor Oekraïne om door te pakken.De Verenigde Staten zullen wapens blijven leveren aan NAVO, zodat die Oekraïne kan steunen." Trump stelt nu dat Rusland heeft gevochten met teveel middelen en dat de oorlog hen economisch lamlegt. Hij noemt Rusland een

De president van Oekraïne, Volodymyr Zelenskyy, noemt Trumps nieuwe houding “een grote koerswijziging, zeer positief.” Frappant is dat Trump niet langer inzet op onderhandelingen over gebiedsafstand, maar Oekraïne adviseert alles op alles te zetten om terug te vechten. Dit roept de vraag op of hij doelt op herstel van de grenzen van vóór de annexatie van de Krim.

Trumps nieuwe koers heeft wereldwijd impact. Door zijn uitspraken ontstaat extra druk op Rusland. Westerse bondgenoten onderschrijven de analyse dat Rusland “veel zwakker” is dan gedacht en dat sancties het land verder verzwakken. Europese leiders zoals Emmanuel Macron steunen Trumps stelling: “Het Russische economische leed biedt nu juist kansen voor Oekraïne.”

Opmerkelijk blijft wel dat er vooralsnog geen concrete Amerikaanse beleidswijzigingen of nieuwe sancties worden verwacht. Trumps woorden lijken vooral bedoeld om Rusland publiekelijk onder druk te zetten en de moed van Oekraïne te versterken. Inmiddels gelooft zelfs senator Lindsey Graham dat Trumps commitment een “gamechanger” kan zijn voor de militaire balans met Rusland.

De koerswijziging van Trump toont hoe snel internationale verhoudingen kunnen kantelen. In een conflict dat al jaren voortduurt, lijkt de wind voor Oekraïne nu wat gunstiger te gaan waaien – al zullen de komende maanden bepalen hoe serieus Poetin zich hierdoor laat beïnvloeden en of Oekraïne deze kans weet te grijpen voor een historisch herstel van zijn grondgebied.