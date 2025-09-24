Buitenlandministers Rusland en VS spreken elkaar bij VN

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische minister van Buitenlandse Zaken spreekt woensdag met zijn Amerikaanse collega Marco Rubio op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, melden Russische media op basis van de woordvoerster van Lavrovs ministerie in Moskou. De Russische minister spreekt naar verwachting 27 september de VN toe in de vergaderzaal waar het jaarlijkse Algemeen Debat plaatsvindt.

De ontmoeting van de twee ministers volgt op een kennelijke ommezwaai in de stellingname van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij vond dat het bloedvergieten in Oekraïne moest stoppen en dat het daarvoor noodzakelijk was dat Oekraïne grondgebied opgeeft. Hij heeft toenadering gezocht tot zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin, maar is nu van mening dat die hem "in de steek heeft gelaten" met de voortdurende aanvallen op Oekraïne. Trump zegt nu dat Oekraïne mogelijk al zijn grondgebied kan heroveren en het Russische leger een papieren tijger blijkt.