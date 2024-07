Vijf tips om de dag door te komen als je heel moe bent

Of je nu ligt te piekeren, het veel te warm hebt of jengelende kinderen aan je bed hebt staan, we slapen allemaal weleens slecht. Maar je wordt wel weer om 09.00 uur op kantoor verwacht. Hoe kom je de dag dan goed door?

Kies voor water in plaats van koffie

Natuurlijk een paar kopjes koffie om de ergste slaap te verdrijven, kunnen geen kwaad, maar daarna kun je beter zorgen dat je gehydrateerd blijft door veel water te drinken. Eet kleine porties

Zorg dat je gezond eet met veel eiwitten en neem kleine hapjes gedurende de dag. Zo voorkom je dat je nog een extra energiedip krijgt na de lunch. Vermijd ook suiker, ook al heb je daar vermoedelijk meer behoefte aan. Doe een powernap

Ben je echt doodop, sluit dan twintig minuten je ogen. Je zult zien dat je daar van opknapt en daarna weer veel alerter bent. Houd het wel bij een kort slaapje. Ga naar buiten

Daglicht en frisse lucht doen wonderen. Je voelt je daarna ongetwijfeld fitter en kunt er weer een paar uur tegen. Ga niet te vroeg naar bed

Vermoedelijk ben je geneigd om na de werkdag en de avondmaaltijd zo snel mogelijk onder de wol te kruipen, maar doe dat niet. Dan raakt je ritme in de war. Ga hoogstens een uur eerder naar bed dan normaal.