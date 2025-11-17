ECONOMIE
CDA en D66 willen de komende weken keuzes maken

Samenleving
door anp
maandag, 17 november 2025 om 17:35
DEN HAAG (ANP) - D66 en CDA willen de komende drie weken "echt keuzes maken", zeggen Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) maandag na hun sessies over asiel en migratie. De partijen ontvingen verscheidene experts op dit gebied, die de beide voormannen "flink wat huiswerk" hebben meegegeven, aldus Jetten.
De bijpraatsessies met Richard van Zwol en Emile Roemer, die rapporten schreven over respectievelijk demografie en arbeidsmigratie, waren nodig, vindt Jetten. Hij noemde asiel en arbeidsmigratie "beide ingewikkeld. Het is echt een thema waar het al jaren politiek over gaat, maar er zijn weinig resultaten."
CDA en D66 liggen vrij ver uit elkaar op asiel en migratie. Volgens Bontenbal is het daarom goed om te praten over de redenen achter het standpunt. Volgens de CDA-leider is "pas over drie weken" te zeggen of de partijen elkaar inhoudelijk kunnen vinden.
Dinsdag spreken de fractieleiders onder leiding van informateur Sybrand Buma met experts op het gebied van wonen.
