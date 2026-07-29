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Waarom je je kinderen echt niet te veel suiker moet geven

gezondheid
door Nina van der Linden
woensdag, 29 juli 2026 om 12:27
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Minder suiker tijdens de zwangerschap en de eerste twee levensjaren kan tientallen jaren later samenhangen met een lager risico op dementie en Alzheimer. Dat blijkt uit een opvallende nieuwe studie.
Onderzoekers maakten gebruik van een unieke situatie in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog was suiker streng gerantsoeneerd. Toen die maatregel in 1953 werd afgeschaft, verdubbelde de suikerconsumptie vrijwel direct. Daardoor konden wetenschappers de gezondheid vergelijken van mensen die hun eerste levensjaren mét en zonder suikerbeperking doorbrachten.
Mensen die in hun eerste duizend dagen minder suiker kregen, hadden later 27 procent minder kans op dementie en zelfs 46 procent minder kans op Alzheimer. Ook kwamen depressie en angststoornissen iets minder vaak voor.
De onderzoekers denken dat een beperkte suikerinname in de eerste levensfase de ontwikkeling van de hersenen en de stofwisseling positief beïnvloedt. Hersenscans lieten bovendien zien dat deelnemers die als baby minder suiker kregen gemiddeld 'jongere' hersenen hadden.
Toch plaatsen de wetenschappers een belangrijke kanttekening: het onderzoek bewijst niet dat minder suiker dementie voorkomt. Er is alleen een verband gevonden. Wel onderstrepen de resultaten volgens de onderzoekers hoe belangrijk gezonde voeding is tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren.
Bron: Science Alert

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