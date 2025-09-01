Ook Nederlandse media op zwart om dood journalisten in Gaza

Ook Nederlandse media maken deel uit van een protestactie van onder meer journalistenorganisatie Reporters Without Borders (RSF). Zo heeft NRC maandag een zwarte voorpagina. Meer dan tweehonderd internationale nieuwsorganisaties protesteren met dergelijke acties tegen de dood van journalisten in de Gazastrook.

Op de zwarte voorpagina van NRC staat alleen de tekst: "Zonder verslaggevers gaat het beeld uit Gaza op zwart." De krant schrijft binnenin: "Met het zwart op de voorpagina en de website van vandaag benadrukt NRC, samen met talloze andere media wereldwijd en de organisatie Reporters sans Frontières, dat journalisten in Gaza veilig moeten kunnen werken. Daarnaast moeten internationale journalisten vrije toegang krijgen tot het gebied."

Eerder kondigde World Press Photo uit Nederland al aan zich te hebben aangesloten bij de actie, die naast RSF ook wordt georganiseerd door actiegroep Avaaz en International Federation of Journalists (IFJ).