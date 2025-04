Waarom zijn je allergieën ’s ochtends erger?

Veel mensen merken dat hun allergieklachten, zoals niezen, een verstopte neus, jeukende ogen of hoesten, juist ’s ochtends het ergst zijn. Je wordt wakker en voelt je meteen benauwd of snotterig, terwijl het later op de dag vaak beter gaat. Hoe komt dat eigenlijk

Slapen tussen de allergenen

De belangrijkste reden is dat je ’s nachts wordt blootgesteld aan allergenen – dat zijn de stoffen waar je allergisch op reageert. Denk aan pollen, huisstofmijt, schimmelsporen, of huidschilfers van huisdieren. Terwijl je slaapt, adem je deze stoffen urenlang in. Je immuunsysteem reageert daar de volgende ochtend op, waardoor je wakker wordt met klachten.

Huisdieren en pollen in bed

Als je huisdieren hebt, kunnen zij extra allergenen in je slaapkamer brengen. Zelfs als je niet direct allergisch bent voor je hond of kat, kunnen ze pollen en andere prikkels van buiten meenemen in hun vacht. Slaapt je huisdier bij je op bed, dan lig je eigenlijk de hele nacht tussen de allergenen.

Ramen open? Meer pollen binnen

Het voelt misschien lekker fris, maar slapen met het raam open zorgt ervoor dat pollen en andere allergenen makkelijk je slaapkamer binnenwaaien. Die dwarrelen neer op je beddengoed en in de lucht, waardoor je ’s ochtends meer klachten kunt hebben.

Beddengoed: broedplaats voor stof en pollen

Je bed is een echte verzamelplek voor stof, pollen en huidschilfers. Als je je lakens niet vaak genoeg wast, bouwt dit zich op. Ook huisstofmijt houdt van een warm, vochtig bed. Dit zijn allemaal triggers voor ochtendallergieën.

Je eigen kleding en haar

Overdag verzamel je ongemerkt pollen en stof op je huid, haar en kleding. Ga je ’s avonds zonder te douchen naar bed, dan neem je die allergenen mee onder de dekens. Zo lig je er de hele nacht tussen.

Wat kun je doen tegen ochtendallergieën?

Was je beddengoed minimaal één keer per week op 60 graden.

Gebruik hypoallergeen beddengoed en kussens.

Laat huisdieren buiten de slaapkamer.

Douche ’s avonds en was je haar voordat je gaat slapen.

Houd ramen en deuren dicht tijdens het pollenseizoen.

Overweeg een luchtreiniger of luchtfilter in je slaapkamer.

Gebruik eventueel een neusspray of een antihistaminicum als je klachten hebt.

Kortom: Je Je allergie ën zijn vaak ’s ochtends erger omdat je ’s nachts langdurig wordt blootgesteld aan allergenen in je slaapkamer. Door je slaapkamer zo “allergievrij” mogelijk te maken, kun je de klachten flink verminderen.

⁂