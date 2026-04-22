Waarschijnlijk gebruik je veel te veel tandpasta

gezondheid
door Dirk Kruin
woensdag, 22 april 2026 om 5:55
Tandpastareclames laten ons graag geloven dat het nodig is om een dikke klodder tandpasta op je borstel te smeren. Maar dat heeft geen enkel nut. Een klein toefje is voldoende. "De borsteltjes van onze tandenborstel doen het hoofdzakelijke reinigingswerk," zegt Steven Goldberg, een tandarts uit Manhattan. "Het enige wat je nodig hebt is een hoeveelheid tandpasta ter grootte van een erwt. Voor kinderen jonger dan zes volstaat zelfs de grootte van een rijstkorrel." Bij kleine kinderen is het extra belangrijk om niet te overdrijven met tandpasta. Ze kunnen het inslikken en in extreme gevallen kan er fluorose ontstaan, bruine vlekken op de tanden door te veel fluoride. "Voor volwassenen schuilt er geen gevaar in het gebruiken van te veel tandpasta, maar het is wel verspillend. Het gaat toch allemaal verloren in de wasbak," aldus de tandarts. "De meeste mensen gebruiken veel te veel, omdat ze zich baseren op wat ze zien in advertenties en reclamespots."
Bron(nen): Goed Gevoel
