Wat je kunt doen als je partner depressief is

psychologie
door Ans Vink
woensdag, 22 april 2026 om 5:49
Er kampen in Nederland veel mensen met een depressie - er kampen in Nederland daarom ook veel partners met de gevolgen ervan. Het hebben van een negatieve, kritische, ongelukkige man of vrouw is niet makkelijk en zal misschien al veel relaties onder druk gezet hebben. Toch is het niet altijd makkelijk om hulp te zoeken, omdat degene die depressief is dat niet altijd wil weten of niet doorheeft depressief te zijn. Depressie kan invloed hebben op de eetlust, op gevoelens en gedachten, het energieniveau en op de seksualiteit. Psychiater Jay Bear: "Er zijn zeker relaties gesneuveld door depressie. Maar het kan ook verbindend werken als een koppel de ziekte samen te lijf gaat." Zijn adviezen: - De ziekte is je 'vijand', niet je partner. Werk samen om de ziekte te bestrijden. Doe wat je kunt om je partner weer beter te krijgen, door bijvoorbeeld samen te praten of te wandelen, te zorgen dat er doktersafspraken worden gemaakt of dat medicijnen worden geslikt - Raak niet onder de indruk van een eventueel stigma of je eigen boosheid. Dat laatste gaat al vrij makkelijk als je geliefde sociaal afwezig is of geen verantwoordelijkheid meer neemt, zich schaamt en zich terugtrekt - Bemoedig praten over gevoelens en gedachten en luister goed zonder te oordelen. Ook als je geliefde zegt dat de relatie voorbij is of zal eindigen. Beslissingen daarover kunnen beter na de depressie genomen worden - Moedig aan om hulp te zoeken en ga mee naar de dokter. Je bent van grote waarde omdat je het gedrag van je partner zo goed kent - Vertel kinderen en familie wat er aan de hand is. Het beïnvloedt iedereen er omheen - Heb geduld. Het zal wel een tijdje beter gaan en dan ineens weer niet. Twee stappen vooruit, één achteruit - Zoek een vertrouweling om je eigen gedachten over de depressie en je man of vrouw mee te bespreken
Bron(nen): Live Science
