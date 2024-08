Wanneer is het te heet om te werken?

In een kantoor waar de airco lekker aan staat is het natuurlijk niet snel te warm, maar meer dan een half miljoen Nederlanders werken buiten. Vaak doen ze ook nog fysiek zwaar werk. De tropische temperaturen van de afgelopen week kunnen hen dan behoorlijk opbreken.

Denk aan mensen die in de bouw werken, in de kassen of in de horeca. Werkgevers zijn verplicht hen te beschermen tegen hitte, maar wanneer is het te warm? Daar is geen officiële afspraak over. Tot elf jaar geleden was er wel een wettelijke grenswaarde maar die is toen afgeschaft. In de meeste cao's staat er niets over.

Staat er wel iets over vermeld dan liggen de grenzen veel te hoog: bij 35 of zelfs bij 40 graden volgens de cao's van Hellende Daken, Bitumineuze daken en het Schilders-, Afwerkings-, Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf.

Bouwer Heijmans vormt een positieve uitzondering, weet Jan Popma van de Vrije Universiteit. Daar geldt een keurig hitteprotocol. Ook in de tuinbouw zijn mensen volgens een enquête van TNO relatief vaak tevreden met de hittemaatregelen.

Maar duidelijke regels zoals in Griekenland zijn er dus niet. Daar moeten alle werkgevers een noodprotocol in werking stellen zodra het Griekse meteorologisch instituut meldt dat er een hittegolf is.