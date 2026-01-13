ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wat je 's morgens moet eten om goed te poepen

gezondheid
door Ans Vink
dinsdag, 13 januari 2026 om 5:07
193734223_m
Iedereen doet het, maar niemand praat er graag over: ’s morgens naar de wc gaan. Toch zegt je poep veel over je gezondheid. Wie minder dan drie keer per week gaat of alleen harde keutels produceert, zit volgens artsen al in de categorie constipatie.​
De sleutel ligt zelden in nóg een kop koffie, maar bijna altijd in wat er op je bord ligt. Diëtisten wijzen erop dat de meeste mensen rond de 15 gram vezels per dag blijven hangen, ongeveer de helft van wat aanbevolen is. Daardoor blijft de drol te hard en te klein om echt vaart te maken.
Wat werkt dan wél? Een ontbijt dat bomvol oplosbare én onoplosbare vezels zit. Denk aan een kom havermout met blauwe bessen en noten: één eenvoudige havermout paplevert al zo’n 3 gram vezels en bevat precies die mix die je ontlasting zowel zachter maakt als volumineuzer. Onderzoek laat zien dat zo’n vezelrijke start van de dag de stoelgang aantoonbaar vaker en gemakkelijker maakt.
Wie daarbij voldoende drinkt, heeft ’s ochtends niet alleen een wakker brein, maar ook een uitgeslapen darm.

Lees ook

Wat je poepritme verklapt over je gezondheidWat je poepritme verklapt over je gezondheid
Dit is hoe vaak je zou moeten poepen voor een optimale gezondheidDit is hoe vaak je zou moeten poepen voor een optimale gezondheid
8 mythes over je darmen en poepen8 mythes over je darmen en poepen
loading

POPULAIR NIEUWS

195497725 l normal none

Hoe lang gaan eieren echt mee?

anp120126059 1

Trump niet blij met opmerking topman ExxonMobil over Venezuela

ANP-545607297

Wat kan Europa doen om te voorkomen dat Trump Groenland inpikt

anp 453372014

De 8 fouten die mensen maken die koken met een airfryer

175819624_m

De simpele manier om een vriend met depressie te helpen

ANP-514263595

Goed nieuws: toxic masculinity bestaat bijna niet

Loading