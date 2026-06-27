Hitte laat asfalt knappen: snelwegen deels dicht, reizigers gewaarschuwd



Door de uitzonderlijke hitte raakt het asfalt op meerdere Nederlandse snelwegen beschadigd, met rijstroken die plotseling omhoogkomen en afgesloten worden op onder meer de A15, A270 en A59. Rijkswaterstaat en het KNMI waarschuwen weggebruikers om alleen de weg op te gaan als het echt nodig is, nu code rood voor extreme hitte geldt en spoedreparaties voor extra files en vertraging zorgen in grote delen van het land.

Files

Op verschillende snelwegen in Nederland is het asfalt omhooggekomen of gebarsten doordat het wegdek is opgewarmd tot boven de 50 graden, onder meer op de A15 bij knooppunt Gorinchem, de A270 bij Nuenen en de A59 bij Waspik. Rijkswaterstaat voert op deze trajecten spoedreparaties uit en waarschuwt weggebruikers dat zij rekening moeten houden met afsluitingen en forse vertragingen. Het KNMI heeft vanwege de aanhoudende hitte code rood of oranje afgegeven in grote delen van het land, en samen met het RIVM wordt opgeroepen alleen de weg op te gaan als dat noodzakelijk is en goed voorbereid op reis te gaan. Automobilisten wordt geadviseerd extra alert te zijn op beschadigd wegdek en de aanwijzingen van matrixborden en hulpdiensten strikt te volgen.