Waarom ‘gezond leven’ het nieuwe statussymbool is

Waar je vroeger met een Rolex of een cabrio je plek op de sociale ladder markeerde, is dat nu een strak lichaam, een suikervrij dieet en een abonnement op een yogastudio met Japans interieur. Gezond leven is het nieuwe geld.

In een samenleving waar materiële luxe steeds bereikbaarder is, wordt welzijn het nieuwe onderscheidingsmiddel. Het is niet genoeg meer om rijk te zijn, je moet ook zen zijn. En daar hoort een specifieke leefstijl bij: koud douchen, havermout in kokosmelk, en jezelf elke ochtend 'gronden'.

Geen tijd? Geen controle

Deze nieuwe gezondheidselite heeft tijd en middelen om te investeren in slaapcoaches, personal trainers en glutenvrije maaltijdboxen. Dat het geld kost, is onderdeel van het imago. Want wie geen tijd of energie heeft voor gezond leven, wordt al snel gezien als iemand die zijn leven niet onder controle heeft.

Sociale media als uithangbord

Instagram en TikTok fungeren als uithangbord: smoothies, sporten en selfcare vormen het bewijs van morele superioriteit. Gezondheid is zo niet alleen een privézaak, maar een vorm van sociaal kapitaal.

De keerzijde

Critici spreken van ‘wellness als dwang’. Wie ziek is, moe of gewoon geen zin heeft, voelt zich al snel een mislukkeling in een wereld die grenzeloze vitaliteit als de norm ziet.