Zit er gevaarlijk schuim in jouw muren? Zo check je het

In tienduizenden Nederlandse woningen is ooit een tikkende tijdbom in de spouwmuur gespoten. Onderzoek van Zembla onthulde dat UF-schuim op meerdere plekken in Nederland voor gezondheidsklachten zorgt. De GGD pleit inmiddels voor een verbod. Maar wat is UF-schuim eigenlijk en hoe weet je of het in jouw woning zit?

UF-schuim is isolatiemateriaal voor spouwmuren, de ruimte tussen twee muren van een buitengevel. Het schuim bestaat uit ureum en formaldehyde en wordt als vloeistof in de muur gespoten. Daar hardt het uit tot een vaste massa.

Formaldehyde

Tijdens en na het uitharden komt formaldehyde vrij. Dat is een kleurloos gas met een prikkelende geur en staat op de lijst van Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) omdat het kankerverwekkend is. Bij hoge concentraties kunnen klachten ontstaan zoals irritatie van neus, ogen en luchtwegen en hoofdpijn.

“Dit soort klachten kunnen meerdere oorzaken hebben, dus het is goed om na te gaan waardoor het komt. Vermoed je dat het door vrijgekomen formaldehyde komt, dan is het belangrijk om goed te ventileren en de lokale GGD te bellen”, zegt Estella Valdivia-Beek van de GGD tegen het AD. “Niet iedereen is even gevoelig voor formaldehyde, waardoor niet iedereen klachten krijgt.”

Volgens Ad Ragas, hoogleraar risicoanalyse aan de Radboud Universiteit, bestaat er geen veilige dosis. Hij wijst op risico’s als keel- en neuskanker en leukemie.

Hoe weet je wat er in jouw muur zit?

Dat is lastiger dan je denkt. “Om te weten wat er in de spouwmuur zit, moet je een gaatje boren in de gevel. Dat wordt niet standaard gedaan tijdens een bouwtechnische keuring”, zegt Rianne de Vries van Vereniging Eigen Huis.

Zelf boren raadt de branchevereniging Venin af. “Maar als je de factuur nog hebt, zal het soort isolatiemateriaal daar altijd op staan”, legt voorzitter René Bockmeulen uit. “Als er echt zorgen zijn, neem contact op met het isolatiebedrijf dat heeft geïsoleerd en met de GGD.”

Komt er een verbod?

Ook het energielabel via MijnOverheid kan uitsluitsel geven. Let op: UF-schuim kan ook verkocht zijn onder namen als Aminotherm, Thecotherm of Envirofoam.

Een verbod werd al in 1980 overwogen, maar kwam er niet. Het ministerie van Volkshuisvesting wacht nu op nieuw GGD-onderzoek. Tot die tijd geldt: twijfel je over je gezondheid? Neem contact op met de GGD.