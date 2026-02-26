OVV over fataal brugongeluk Lochem: onderlinge controle ontbrak

DEN HAAG (ANP) - De partijen die betrokken waren bij de bouw van een brug over het Twentekanaal bij Lochem hebben de risico's van dit bouwproject van tevoren onvoldoende in kaart gebracht. Tot die conclusie komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport over het fatale ongeluk in februari 2024 tijdens werkzaamheden aan de brug. Een brugdeel viel tijdens het hijsen uit de kranen en kwam op een montageplatform terecht, waarop op dat moment vier bouwlieden stonden. Twee van hen overleden, de andere twee raakten gewond.

Volgens de OVV moeten bouwpartijen elkaar in de voorbereiding van een dergelijk project meer vragen stellen over de mogelijke risico's. "We zien dat de partijen in Lochem elkaar vertrouwden, mede op basis van eerdere projecten. Maar de onderlinge controle op de risico's ontbrak", zegt raadslid Erica Bakkum. "De bouwpartijen hadden veel vertrouwen in elkaars expertise, waardoor de checks and balances die nodig waren geweest om een dergelijk voorval te voorkomen niet voldoende zijn toegepast", staat in het OVV-rapport.

Zo is vooraf de stabiliteit van de brugboog die moest worden gehesen niet uitgebreid genoeg getoetst. Er waren geen signalen van instabiliteit en volgens de OVV zagen de betrokken partijen geen aanleiding om de stabiliteit zelf te (laten) controleren. De raad noemt het aannemelijk dat het brugdeel uiteindelijk is gevallen doordat de 'foutmarge' om de boog veilig en stabiel te kunnen hijsen te klein was geworden. Kleine bewegingen door de wind waren daardoor waarschijnlijk al genoeg om het brugdeel te laten kantelen en vallen.

Risico's

Ook is vooraf onvoldoende rekening gehouden met de risico's voor de medewerkers die betrokken waren bij het hijsen en monteren van het brugdeel, concludeert de OVV. De raad adviseert staalbouwers onder meer om te onderzoeken of hijs- en montagewerkzaamheden ook kunnen worden uitgevoerd zonder dat medewerkers zich "op kwetsbare posities" bevinden in de buurt van het object dat moet worden gehesen.

De bij de brug in Lochem betrokken partijen zijn naar aanleiding van het ongeval met acties en maatregelen gekomen, meldt de OVV in haar rapport. De raad heeft niet gecontroleerd of die daadwerkelijk zijn toegepast. Ook benadrukt de OVV dat haar aanbevelingen bedoeld zijn om de veiligheid in Nederland te vergroten en dat het rapport geen antwoord geeft op vragen rond schuld of aansprakelijkheid.