De ‘domino divorce’: waarom de kans veel groter is dat jij ook gaat scheiden als je vrienden dat doen

Je neemt toch zeker je eigen beslissingen? Laat je niet leiden door wat anderen mensen denken of doen? Mwah, je omgeving heeft zelfs veel invloed op zoiets belangrijks als je relatie. Als een collega van je gaat scheiden is de kans 55 procent groter dat jij ook het relationele bijltje erbij neergooit.

Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Harvard, Brown en San Diego. De onderzoekers volgden gedurende 32 jaar een groot aantal koppels en bevestigden wat relatietherapeuten al lang weten: een echtscheiding is besmettelijk. Zo heb je bijvoorbeeld 22 procent meer kans om uit elkaar te gaan als je een gescheiden broer of zus hebt.

Domino divorce

De wetenschappers noemen het de domino divorce en spreken van ‘scheidingsclusters’. Als er één koppel binnen een sociaal netwerk de relatie verbreekt, gaat de rest de eigen relatie ook onder de loep nemen. Al was je ervan overtuigd je droomman of -vrouw te hebben gevonden, dan nog denk je anderhalf keer vaker aan zelf uit elkaar gaan bij een scheiding in je sociale kring.

Hockeyteam

Relatietherapeut Danique Schoorl heeft het meegemaakt, vertelt ze in VIVA. “Ik heb weleens praktisch een heel hockeyteam door hun scheidingsprocedure geloodst. Allemaal ouders van jonge kinderen die elk weekend met elkaar langs de lijn stonden. Toen een van die stellen ging scheiden, druppelden er in de maanden erop steeds meer binnen die naar me waren doorverwezen door dat eerste stel.”

Supergelukkig

Psychiater Bram Bakker kent het fenomeen. “Wanneer vrienden van wie je altijd dacht dat ze supergelukkig waren uit elkaar gaan, zorgt dat er al snel voor dat je ook je eigen relatie eens grondig onder de loep neemt.” De psychiater verklaart: “Over het algemeen kiezen we vrienden uit die we respecteren en bewonderen. Als onze vrienden hun ervaringen met ons delen, plaatsen we onszelf emotioneel gezien in hun schoenen. Dat kan er toe leiden dat we de ervaring van onze vrienden en de door hun gekozen oplossingen gaan relateren aan ons eigen leven.”

Pas daarmee op. Onderzoek na onderzoek wijst uit dat we van een echtscheiding gemiddeld ongelukkiger worden. Luister dus maar niet te veel naar je vrienden, familie en collega’s (wat in het algemeen een goed advies is).