Waarom liefde op het eerste gezicht niet bestaat

Sommige koppels weten het zeker: ze keken elkaar in de ogen en werden op slag verliefd. Toch kan dat eigenlijk helemaal niet, blijkt uit nieuw onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

De onderzoekers lieten 396 Nederlandse en Duitse studenten foto's bekijken van potentiële partners. Ze moesten de foto's beoordelen op aantrekkelijkheid en aangeven of ze iets voelden van passie, liefde en verbondenheid. Tenslotte dienden ze aan te geven of ze het eens of oneens waren met de stelling: “Ik voel liefde op het eerste gezicht.”

Verder werden er diverse speeddate-sessies georganiseerd waarbij mannen en vrouwen twintig of negentig minuten met elkaar gingen praten. Hen werd gevraagd in hoeverre ze aantrekkingskracht voelden en of er sprake was van liefde op het eerste gezicht. Tijdens alle onderzoeken waren er in totaal slechts 32 deelnemers die een dergelijke vorm van liefde ervoeren, maar geen enkele keer was het wederzijds.

Uiteindelijk concluderen de onderzoekers dat er niet zoiets bestaat als liefde op het eerste gezicht. “Uit ons onderzoek blijkt dat het bij meldingen van liefde op het eerste gezicht niet draait om echte gepassioneerde liefde of een meer algemene vorm van liefde,” stellen de wetenschappers.

Veel waarschijnlijker gaat het om “lust op het eerste gezicht”: een onmiddellijke seksuele connectie of aantrekkingskracht tot de ander. Als de relatie daarna standhoudt dan proberen we ons zelf ervan te overtuigen dat het om liefde ging en niet om ordinaire zin in seks.