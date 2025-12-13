Tsjech Jilek wint bij wereldbeker Hamar 5000 meter in baanrecord

HAMAR (ANP) - Schaatser Metodej Jilek heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Hamar de 5000 meter gewonnen. De 19-jarige Tsjech deed dat op overtuigende wijze en verbeterde het baanrecord van Sven Kramer (6.09,74) uit februari 2009 tot 6.07,58.

Het zilver ging naar de Fransman Timothy Loubineaud in 6.12,29 en het brons was voor de Noorse thuisrijder Sander Eitrem: 6.13,49.

Jorrit Bergsma was op de zesde plaats de beste Nederlander met een tijd van 6.15,49. Chris Huizinga werd tiende (6.16,89) en Beau Snellink veertiende (6.18,07).

Uitslagen

In het wereldbekerklassement op de langste afstanden is Huizinga als zevende geëindigd en Bergsma achtste. Beau Snellink staat na vier wedstrijden in het klassement op de veertiende plaats, waardoor Nederland voldoet aan de kwalificatie-eisen op de langste afstanden van twee schaatsers bij de beste negen en drie bij de beste vijftien.

Om het maximale aantal van negen schaatsers naar de Olympische Spelen van Milaan te mogen sturen, moet het Nederlandse team zondag op de ploegachtervolging nog zorgen dat het bij de beste zes in het klassement eindigt.

"Dat scheelt dan weer, dan pak ik in ieder geval die plek", zei Snellink bij de NOS over het feit dat Nederland op de langste afstanden aan de kwalificatie-eisen voldoet. "Maar het is jammer dat het zo spannend moet worden. Het gaat nu gewoon slecht, het lukt niet. Zowel technisch als qua kracht. Het is nog twee weken tot het olympisch kwalificatietoernooi. We kunnen alles nog omdraaien."