88 jaar geluksonderzoek: dit is volgens Harvard het echte geheim van een goed leven

Wat maakt een mens gelukkig? Het is een vraag waar filosofen zich al eeuwen over buigen. Maar een team wetenschappers van Harvard University probeert er al sinds 1938 een concreet antwoord op te vinden en hun conclusie is verrassend simpel.

De zogeheten Harvard Study of Adult Development begon met twee totaal verschillende groepen jonge mannen: een elitegroep Harvard-studenten (waaronder de latere president John F. Kennedy) en een groep kansarme jongeren uit een arme wijk in Boston, midden in de Grote Depressie. Inmiddels, 88 jaar later, is het uitgegroeid tot de langstlopende studie naar geluk en gezondheid ooit, met honderden deelnemers, inclusief vrouwen en volgende generaties.

In die decennia verzamelden onderzoekers een schat aan gegevens: medische dossiers, interviews, vragenlijsten en zelfs hersenscans. Maar wat blijkt? Geld, roem, intelligentie of ‘goede genen’ zijn niet doorslaggevend voor een gelukkig en gezond leven. De sleutel ligt elders: in onze relaties.

Volgens de studie is de kwaliteit van je relaties rond je vijftigste levensjaar een betere voorspeller van je gezondheid op je tachtigste dan bijvoorbeeld je cholesterolwaarden. Mensen die tevreden zijn met hun vrienden, familie en sociale kring leven langer, worden minder vaak ziek en herstellen beter.

Duidelijk patroon

Psychiater Robert Waldinger, de huidige directeur van het onderzoek, gaf toe dat de onderzoekers hun eigen data aanvankelijk nauwelijks geloofden. “Hoe kunnen relaties letterlijk in ons lichaam kruipen en onze gezondheid beïnvloeden?” vroeg hij zich af.

Toch werd het patroon steeds duidelijker: sterke sociale banden hangen samen met zowel mentale als fysieke gezondheid. Andere studies bevestigen dat beeld inmiddels. Sociale verbondenheid zou niet alleen beschermen tegen stress, maar ook helpen om het brein scherp te houden op latere leeftijd.

De keerzijde is minstens zo opvallend. Eenzaamheid blijkt een serieuze risicofactor. Sommige onderzoeken suggereren dat sociaal isolement de kans op vroegtijdig overlijden met meer dan 25 procent verhoogt. Ook zijn er aanwijzingen dat langdurige eenzaamheid de structuur en werking van de hersenen kan veranderen.

Maar let op: het gaat niet om kwantiteit, benadrukken de onderzoekers. Een groot netwerk hebben is niet genoeg. Het draait om de kwaliteit van relaties. Een paar hechte banden kunnen al het verschil maken.

Dat blijkt ook uit onderzoek onder oudere echtparen. Mensen die tevreden zijn in hun huwelijk blijken beter bestand tegen gezondheidsproblemen. Slechte relaties daarentegen versterken juist gevoelens van stress en ongelukkig zijn.