Twee 15-jarige jongens vast voor explosie in Rotterdam-Delfshaven

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft twee minderjarige verdachten aangehouden voor een explosie bij een portiekwoning in Rotterdam-Delfshaven begin deze maand. Het gaat om twee 15-jarige jongens uit Rozenburg en Spijkenisse. De politie heeft de aanhoudingen vrijdag bekendgemaakt.

De explosie vond op 3 maart plaats bij een woning aan de Watergeusstraat. Door de explosie ontstond veel schade. Er was waterlekkage en de woning had scheuren. Een bewoner van een bovenliggende woning moest worden geëvacueerd. Er raakte niemand gewond.

De politie meldde eerder dat getuigen twee personen zagen wegrennen na de explosie. Onderzoek leidde vorige week vrijdag tot de aanhouding van de jongens. De verdachten zitten nog vast voor verder onderzoek. In de Watergeusstraat zijn de afgelopen jaren vaker explosies geweest.