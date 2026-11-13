Een eerste kind is voor veel vrouwen ook een financiële breuk. Zes jaar na de geboorte verdienen moeders gemiddeld 33 procent minder uit werk dan in het jaar voordat ze moeder werden. Bij vaders is de daling 3 procent.

Die kloof heeft inmiddels een naam: de babyboete.

Wat betekent een derde minder?

Het gaat om vrouwen en mannen die tussen 2016 en 2018 hun eerste kind kregen en vóór de geboorte werkten. Hun inkomen uit werk zes jaar na de geboorte is vergeleken met dat in het jaar ervoor.

Een rekenvoorbeeld op basis van die gemiddelden maakt het concreet. Verdiende een moeder vóór haar eerste kind 40.000 euro bruto per jaar, dan houdt ze zes jaar later zo'n 26.800 euro over. Een vader met hetzelfde salaris zakt naar ongeveer 38.800 euro.

Ook moeders die na de geboorte bleven werken, gaan er fors op achteruit. Hun inkomen ligt zes jaar later bijna 27 procent lager. Bij vaders is dat 1 procent.

Twintig jaar geleden was het erger

De babyboete krimpt wel. Vrouwen die tussen 1996 en 2001 hun eerste kind kregen, zagen hun inkomen uit werk nog met 57 procent dalen. Sindsdien is de terugval bij elke nieuwe groep moeders kleiner geworden.

De verklaring is vooral praktisch: moeders zijn gemiddeld meer uren gaan werken.

Gelijk delen: gewenst, maar niet gedaan

Thuis blijft het beeld scheef. Twee derde van de ouders in een man-vrouwkoppel met een kind tot 18 jaar zou de zorg voor de kinderen het liefst gelijk verdelen. In de praktijk doet 40 procent van de stellen dat. In ruim de helft van de gezinnen doet de vrouw meer.

Opvallend: 25 tot 30 procent van de ouders vindt dat die zorg wat meer of vooral bij de vrouw hoort. Slechts 2 procent wil dat de man meer doet.

Ook over wie het beste voor kinderen kan zorgen, verschillen de meningen. 41 procent van de mannen vindt vrouwen daar geschikter voor, tegen 29 procent van de vrouwen. Dat mannen het beter kunnen, vindt vrijwel niemand.

Werkweek past niet bij het ideaal

Bij de werkuren botsen wens en werkelijkheid eveneens. Zo'n 26 tot 30 procent van de Nederlanders vindt dat moeders met een kind tot 4 jaar het best maximaal 20 uur per week werken. In 2025 deed maar 9 procent van die moeders dat.

De meeste moeders werken 20 tot 35 uur per week, en dat is ook de werkweek die het vaakst als passend wordt gezien. Toch werken moeders vaker voltijds of helemaal niet dan mensen wenselijk vinden.

Bij vaders is het gat groter. 67 procent van de vrouwen en 57 procent van de mannen vindt 20 tot 35 uur ideaal voor vaders met een jong kind. Slechts 20 procent van de vaders werkt zoveel; driekwart werkt voltijds.

Wat kun je ermee?

Voor stellen die een kind verwachten, ligt de les voor de hand. Bespreek vooraf wie hoeveel gaat werken en wat die keuze op de lange termijn betekent voor inkomen, pensioen en financiële zelfstandigheid. Een paar uur per week lijkt weinig, maar zes jaar later is het verschil een derde van het salaris.