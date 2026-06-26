De 5 grootste fouten die mannen heel vaak maken in een relatie

Waarom deze fouten (op)tellen

Relaties gaan zelden ineens kapot; meestal slijten ze langzaam door kleine patronen die zich jaar in jaar uit herhalen. Onderzoek laat zien dat stellen lang blijven rondlopen met problemen zonder hulp, waardoor kleine misverstanden uitgroeien tot grote verwijdering. Tegelijkertijd hebben mannen gemiddeld juist veel te winnen bij een stabiele liefdesrelatie: ze ervaren minder stress en meer welzijn als het goed gaat thuis.