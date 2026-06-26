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De 5 grootste fouten die mannen heel vaak maken in een relatie

Liefde, relaties, geluk
door Désirée du Roy
vrijdag, 26 juni 2026 om 16:13
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Mannen doen in relaties vaak dezelfde vijf dingen mis: ze praten te weinig, luisteren nog minder, onderschatten emotionele arbeid, ontwijken conflict en nemen de relatie te snel voor vanzelfsprekend.

De vijf grootste fouten

  1. Te weinig praten over gevoelens Veel mannen zijn opgevoed met het idee dat kwetsbaarheid zwakte is, waardoor gesprekken over angst, twijfel of verdriet worden vermeden. ervaren dat al snel als emotionele afwezigheid, zeker in periodes van stress, zoals werkdruk of de zorg voor kinderen
  2. Slecht luisteren in plaats van actief luisteren. Typische reflexen zijn: oplossingen aandragen vóór er echt geluisterd is, of het gesprek weggrappen Relatieonderzoek benadrukt juist het belang van actief luisteren: samenvatten, doorvragen en erkenning geven, ook als je het niet eens bent.
  3. Emotionele arbeid onderschatten Vrouwen trekken nog steeds vaker de kar van het plannen, regelen en emotioneel bij elkaar houden van het gezin. Wie dat als man niet ziet of benoemt, wekt de indruk dat hij de partner vanzelfsprekend vindt – een voedingsbodem voor wrok en afstand
  4. Conflicten vermijden of dichtklappen. In plaats van een ruzie uit te praten, trekken veel mannen zich terug, zetten de tv aan of gaan werken. Die vorm van emotionele “stonewalling” zorgt er juist voor dat irritaties zich opstapelen en discussies harder worden wanneer ze uiteindelijk toch losbarsten.
  5. De relatie als gegeven zien. Na jaren samen lijkt de relatie een vanzelfsprekend onderdeel van het leven, niet iets dat onderhoud vergt. Toch laten cijfers over scheidingen en relatiebreuken zien dat niets zo kwetsbaar is als een liefde die niet bewust wordt gevoed.
“Mannen onderschatten vaak hoeveel emotionele arbeid hun partner verricht, tot de afstand niet meer te negeren is.”
Waarom deze fouten (op)tellen

Relaties gaan zelden ineens kapot; meestal slijten ze langzaam door kleine patronen die zich jaar in jaar uit herhalen. Onderzoek laat zien dat stellen lang blijven rondlopen met problemen zonder hulp, waardoor kleine misverstanden uitgroeien tot grote verwijdering. Tegelijkertijd hebben mannen gemiddeld juist veel te winnen bij een stabiele liefdesrelatie: ze ervaren minder stress en meer welzijn als het goed gaat thuis.

In Europa hangt hoge relatiekwaliteit aantoonbaar samen met grotere kans op een stabiel huwelijk en stabiel gezinsleven. In Nederland eindigen jaarlijks tienduizenden relaties, met grote impact op partners en kinderen die één op de vijf niet meer bij beide ouders wonen

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