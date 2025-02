Ernst-Jan Pfauth: "Er wordt ons wijsgemaakt dat we succesvoller moeten zijn dan anderen"

Intentioneel leven heet het nieuwe boek van Ernst-Jan Pfauth, vooral bekend van De Correspondent. Hij ontdekte na een gehaast en competitief bestaan waar het écht om draait.

"Intentioneel leven is elke dag je aandacht proberen te verleggen van dingen die je niet gelukkig maken, gelukskrakers, naar dingen die je wel gelukkig maken, geluksmakers”, legt Pfauth uit aan Metro.

Waarom dat zo belangrijk is? "Ons wordt de hele dag verteld, via maatschappelijke verwachtingen, reclames en social media, dat we succesvol moeten zijn”, vertelt de journalist en ondernemer. "Je hoort de hele tijd dat je nog niet goed genoeg bent, dat je aan het schoonheidsideaal moet voldoen, nog productiever moet zijn. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat je daar niet gelukkig van wordt. Sterker nog: dat je daar ongelukkig van wordt.”

Het leidt tot chronische ontevredenheid. "Comfort en luxe went, waardoor je al snel meer wilt. En er is altijd wel iemand die het beter voor elkaar lijkt te hebben. Amazon-baas Jeff Bezos is een van de rijkste mensen ter wereld, maar waarschijnlijk is hij jaloers op Elon Musk, omdat hij betere raketten bouwt. En Musk is waarschijnlijk weer jaloers op Mark Zuckerberg, omdat hij zoveel jonger is.”

"Er wordt ons wijsgemaakt dat we succesvoller moeten zijn dan anderen, maar naar anderen kijken maakt je alleen maar jaloers of ontevreden.” Vergeet de verwachtingen van anderen en leef naar je eigen waarden, is het advies. "Nu ik beter weet wat ik echt belangrijk vind, lukt het me ook beter om daarnaar te leven.”

Bron: Metro