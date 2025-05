Een vliegtuig dat letterlijk op lucht vliegt: duurzaam vliegen komt dichterbij

Stel je voor: je stapt op een vlucht van Seattle naar Londen, maar in plaats van kerosine draait het vliegtuig op brandstof die letterlijk uit de lucht is gehaald. Wat ooit sciencefiction leek, begint langzaam werkelijkheid te worden.

Onderzoekers werken aan een nieuwe generatie duurzame vliegtuigbrandstoffen, zogeheten e-fuels, gemaakt van CO₂ uit de lucht en waterstof opgewekt met hernieuwbare energie. Deze synthetische brandstof kan gebruikt worden in bestaande vliegtuigen en stoot nauwelijks extra CO₂ uit.

E-fuels zijn veelbelovend, maar ook peperduur. Waar fossiele kerosine gemiddeld 734 euro per ton kost, ligt de prijs van e-fuel momenteel op zo’n 7700 euro. Bio-gebaseerde brandstof, bijvoorbeeld uit afgewerkte frituurolie of landbouwafval, is goedkoper (2085 euro per ton), maar wordt beperkt door grondstoffen en landgebruik.

Toch zijn er stappen vooruit. In Washington opent dit jaar AirPlant One, de eerste commerciële fabriek van het Amerikaanse bedrijf Twelve. Het doel: jaarlijks bijna 190.000 liter e-fuel produceren. Grote bedrijven als Microsoft en United Airlines investeren mee. Ook Europese luchtvaartmaatschappijen als British Airways en Lufthansa sluiten langdurige contracten voor levering.

2 procent duurzame brandstof

Europa heeft zichzelf duidelijke doelen gesteld: vanaf 2025 moet 2 procent van de vliegtuigbrandstof duurzaam zijn, oplopend tot 70 procent in 2050. E-fuels zijn daarin cruciaal, maar het opschalen is technisch en financieel een enorme uitdaging. De productie vraagt veel groene stroom, geavanceerde installaties en politieke steun.

Volgens deskundigen, zoals Marina Efthymiou van Dublin City University, kan e-fuel tot 90 procent minder uitstoot opleveren, maar alleen als de benodigde energie écht duurzaam is. “E-fuels zijn pas zo schoon als de elektriciteit die ze aandrijft”, waarschuwt ze.

Toch is er optimisme. “We zijn begonnen met het opvangen van CO₂ uit fabrieken”, zegt Jonathon Counsell van International Airlines Group. “De volgende stap is direct uit de lucht halen. Daar willen we heen.”

Vliegen op lucht is nog geen realiteit, maar met doorzettingsvermogen, investeringen en duidelijke regelgeving is de duurzame luchtvaart dichterbij dan ooit.