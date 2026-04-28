Trump tegen Charles: VS hebben geen betere vrienden dan het VK

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 17:34
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft tegen de Britse koning Charles gezegd dat de Verenigde Staten geen betere vrienden hebben dan de Britten. De relatie tussen de bondgenoten staat de laatste weken juist onder spanning, nadat Trump klaagde dat het Verenigd Koninkrijk te weinig hielp met de oorlog in Iran.
"In de eeuwen nadat we onafhankelijk zijn geworden, hebben de Amerikanen geen betere vrienden gehad dan de Britten", zei Trump in de tuin van het Witte Huis, waar hij Charles verwelkomde. Hij benadrukte dat de landen een "special relationship" hebben, zoals de banden tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk traditioneel worden aangeduid. "We hopen dat dat altijd zo zal blijven."
Trump was in de eerste weken van de oorlog tegen Iran zeer uitgesproken in zijn kritiek op de Britse regering van Keir Starmer. Hij zei onder meer teleurgesteld te zijn dat de Amerikanen geen gebruik mochten maken van Britse militaire bases bij het aanvallen van Iran.
