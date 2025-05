Lid Hamas: onderhandelingen met Israël niet meer interessant

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Het is voor Hamas niet meer interessant om met Israël te onderhandelen over een bestand in de Gazastrook, stelt een topfunctionaris van de Palestijnse groepering. Zijn uitspraak komt een dag na de bekendmaking van een Israëlisch plan om het offensief in de Gazastrook uit te breiden.

"Het heeft geen zin om gesprekken aan te gaan of nieuwe voorstellen voor een staakt-het-vuren te overwegen zolang de hongeroorlog en de uitroeiingsoorlog in de Gazastrook doorgaat", aldus functionaris Basem Naim tegen persbureau AFP. Hij roept de internationale gemeenschap op "druk uit te oefenen op de regering-Netanyahu om een einde te maken aan de misdaden van honger, dorst en moorden" in Gaza.

Israël houdt de levering van goederen aan Gaza al ruim twee maanden tegen. Hierdoor komen voedsel, medicijnen en andere essentiële benodigdheden het gebied niet meer binnen.