Waarom mannen vaker vreemd gaan dan vrouwen: stress

door Désirée du Roy
zondag, 21 september 2025 om 7:12
Mannen gaan vaker seksueel vreemd, vrouwen vaker emotioneel. Onze cultuur vindt dat eerste erger dan het tweede.
Wat drijft mannen tot een affaire? Een recent Amerikaans onderzoek van de Indiana University laat zien dat niet alleen persoonlijkheid of gelegenheid een rol spelen, maar dat vooral stressvolle gebeurtenissen in het leven een verrassend sterke trigger kunnen zijn voor vreemdgaan.
Wanneer mannen te maken krijgen met grote stressmomenten, zoals problemen op het werk, een verhuizing of levensveranderende gebeurtenissen, is de kans op ontrouw significant groter. Uit het onderzoek blijkt dat bijna één op de vijf mensen met een vaste relatie ooit ontrouw is geweest, waarbij mannen in deze stresssituaties niet alleen meer verlangen naar een affaire, maar er daadwerkelijk ook vaker voor kiezen.
Wat verder opvalt, is dat ouders vaker vreemdgaan dan kinderloze stellen. Dit geldt overigens voor zowel vaders als moeders; de kans op een uitglijder is bij beide groepen even groot. Toch rapporteren mannen, ook los van het ouderschap, een sterker verlangen naar en vaker feitelijk gedrag van ontrouw tijdens stressvolle periodes dan vrouwen.
Leeftijd speelt ook een rol. Oudere mannen zijn gevoeliger voor verleiding dan hun jongere soortgenoten. Mogelijk stapelen in lange relaties oude knelpunten en angsten zich op, waardoor de kwetsbaarheid voor verleiding in de loop der jaren groeit.
De conclusie van de onderzoekers: in tijden van stress zijn vooral mannen extra vatbaar voor ontrouw. Open communicatie en steun in relaties zijn essentieel om deze valkuil te voorkomen.

