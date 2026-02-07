Ja hoor, er zijn ook mensen wél tevreden over hun seksleven

Niet iedereen heeft seksuele problemen. Ontdek hoe open communicatie, creativiteit en humor zorgen voor een bevredigend seksleven – ondanks uitdagingen.

De cijfers over seksuele problemen zijn niet mals. In Vlaanderen kampt 43 procent van de seksueel actieve vrouwen en 35 procent van de mannen met een seksuele stoornis. In Nederland geven mannen én vrouwen hun seksleven gemiddeld een 7,0, maar slechts 56 procent noemt zich echt tevreden. Genoeg reden tot somberheid, zou je denken. Maar het is niet allemaal kommer en kwel tussen de lakens. Er zijn genoeg mensen die wél volop genieten – en ze delen graag hoe ze dat voor elkaar krijgen.​ De Belgische NRC - De Standaard - ging op onderzoek uit.

Communicatie als fundament

De rode draad bij tevreden stellen? Praten. Niet alleen óver seks , maar ook ernaast. Onderzoek gepubliceerd in The Journal of Sex Research bevestigt dat openlijke communicatie over seksuele voorkeuren sterk correleert met seksuele tevredenheid en relationeel welzijn. Een Vlaams koppel dat zestien jaar samen is, illustreert dat treffend: toen hij last had van erectiestoornissen, maakten ze er geen probleem van maar gingen ze samen op zoek naar wat wél werkte. Het resultaat: meer creativiteit en een diepere band.​

De Standaard: "Zoals Véronique* (39) en haar man Jan* (42), die zestien jaar samen zijn en twee kinderen van 8 en 6 hebben. “De kwantiteit ligt niet altijd even hoog, maar de kwaliteit blijft top”, zegt Véronique. “Er zijn periodes geweest met erectiestoornissen en momenten dat ik écht geen zin had, maar we hebben dat nooit geproblematiseerd. We zijn altijd blijven praten en blijven zoeken naar dingen die wél nog leuk zijn.” Ook Jan is blij met wat er tussen de lakens gebeurt. “Ik heb misschien wat vaker zin, maar zij is avontuurlijker in bed: zo wordt het mooi uitgebalanceerd”, zegt hij.

Problemen hoeven geen dealbreaker te zijn

Opvallend is dat seksuele tevredenheid prima kan samengaan met fysieke uitdagingen. Een vrouw met vulvodynie – onverklaarbare pijn tijdens seks – vertelt dat ze desondanks heel tevreden is. Haar geheim: een partner die geen druk legt en ruimte geeft om samen te experimenteren. Ze leerde haar eigen lichaam beter kennen via het online platform OMG Yes en boeken als Come as You Are van Emily Nagoski. Het bewijs dat kennis opdoen over je eigen seksualiteit een wereld van verschil maakt.​

Humor, aanraking en durven

Een vijftigplusstel dat bijna dertig jaar samen is, transformeerde hun seksleven van saai naar spannend. Hun aanpak: dagelijks lichamelijk contact, complimenten, humor en een tantraweekend dat hen emotioneel en fysiek weer verbond. Ook zij benadrukken dat je niet alleen moet praten, maar ook moet weten waaróver je praat – door podcasts, boeken en cursussen. Seks gaat bij hen niet meer over klaarkomen, maar over genieten en verbinding.​

📊 Kader: Seksuele tevredenheid in cijfers