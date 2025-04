Kijk je op maandag al uit naar het weekend? Dat moet niet: dit kun je eraan doen

"Everybody’s working for the weekend”, zong de Canadese rockband Loverboy ooit. Voor wie een standaard werkweek van maandag tot vrijdag heef, klinkt dat misschien herkenbaar. Maar als je constant uitkijkt naar je vrije dagen en de rest van de week vooral uitzit, mis je een groot deel van je leven, zeggen psychologen.

“Het is volkomen begrijpelijk en veel mensen leven op die manier,” zegt Dr. James Pawelski, hoogleraar positieve psychologie aan de University of Pennsylvania. “Maar ik denk niet dat het de meest bevredigende manier is.”

Volgens hem leven we het grootste deel van onze tijd juist doordeweeks. “Dus als je vooral terugkijkt of vooruitblikt, dan leef je niet echt in het nu”, stelt hij.

Energie door actie, niet door rust

Na een drukke werkdag is het verleidelijk om op de bank te ploffen. Pawelski begrijpt dat, maar benadrukt dat juist iets dóén vaak meer energie geeft. “Het is een paradox. We denken dat pauze nemen ons oplaadt. Maar eigenlijk is het de inspanning zelf die energie geeft.”

Zijn oplossing? Plan doordeweekse activiteiten die je energie en plezier geven. Zelf volgt hij samen met zijn vrouw op donderdagavond een improvisatiecursus. “Als het donderdag is en ik ben doodmoe, dan denk ik: ik wil alleen maar op de bank zitten. Maar het staat al ingepland, we hebben ervoor betaald, en onze vrienden zijn er ook. En zodra je begint, denk je: wow, dit geeft echt energie.”

Maak verbinding, ook buiten het weekend

Dergelijke vaste, leuke activiteiten verbeteren niet alleen je stemming, maar ook je relaties. “We leven in het moment, en veel mensen missen kansen om écht contact te maken als ze alleen naar het weekend toeleven.” Een tip: probeer elke dag iets nieuws te leren over iemand. Stel vragen die echt over hen gaan.

Samen iets doen, of dat nu een sport is, een spelletje of gewoon samen koffie drinken, maakt zulke connecties sterker. “Onze sociale contacten zijn cruciaal voor ons welzijn. Veel mensen verliezen zichzelf in hun werk. Plan dus iets wat je blij maakt en zet het vast in je agenda.”

Je werk hoeft niet je droom te zijn

We besteden gemiddeld zo’n 90.000 uur van ons leven aan werk. Vind je je werk niet leuk? Dan is dat “een enorm probleem”, zegt geluksonderzoeker Sonja Lyubomirsky. Maar zelfs als je niet kunt wisselen van baan, kun je wél op zoek gaan naar betekenis.

Vraag jezelf af: help ik hiermee misschien iemand anders? Maak die e-mail bijvoorbeeld onderdeel van een groter doel. “Zeg tegen jezelf: ik doe dit zodat we met dat project kunnen beginnen en dat project sluit aan bij iets wat ik belangrijk vind.”

Zelfs een korte wandeling of een fijn gesprek op kantoor kan al een positief effect hebben. “Het kenmerk van geluk is het ervaren van kleine momenten van positieve emotie”, zegt Lyubomirsky. “Dat kan vreugde zijn, maar ook nieuwsgierigheid, rust of trots. Wat kun jij doen om zulke momentjes toe te voegen aan je dag?”

Kortom: wacht niet tot het weekend. Maak ook van je maandag iets om naar uit te kijken.