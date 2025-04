Bijna een op de drie jongeren bereid tot klusjes voor criminelen: "Makkelijk geld verdienen"

Bijna een op de drie jongeren tussen de 16 en 34 jaar staat open voor het aanbod van criminelen, mits de financiële beloning aantrekkelijk genoeg is. Dat blijkt uit een recent onderzoek van 3Vraagt onder 1.904 jongeren.

Het gaat hierbij om bedragen tussen de 500 en 10.000 euro, waarvoor jongeren bereid zijn risicovolle en illegale dingen te doen. Denk hierbij aan het vervoeren van contant geld (33 procent), of drugs (20 procent) of zelfs van wapens en explosieven, iets waar een op de tien mannen voor openstaat als de beloning hoog genoeg is. Vrouwen tonen zich hierin over het algemeen terughoudender, al zijn ze opvallend minder bang als het gaat om het uitlenen van hun bankpas of rekening voor frauduleuze doeleinden. In die gevallen blijken meer vrouwen dan mannen bereid tot medewerking.

Van alle ondervraagden zegt 16 procent daadwerkelijk ooit benaderd te zijn door iemand uit het criminele circuit. En dat blijft niet altijd bij een afwijzing: bijna 40 procent van deze groep is ingegaan op ten minste één verzoek. "Een keer werd ik op straat aangesproken door iemand die me vroeg of ik snel wat geld wilde verdienen door mijn bankrekening tijdelijk uit te lenen. Het leek een makkelijke manier om snel wat bij te verdienen”, vertelt een deelnemer aan het onderzoek.

Opvallend is de manier waarop jongeren in contact komen met zulke verzoeken. Bij slechts 9 procent gebeurt dat via social media. De overgrote meerderheid (82 procent) wordt persoonlijk aangesproken, vaak zelfs door iemand uit de eigen omgeving. In 40 procent van de gevallen komt het verzoek via een bekende, zoals een vriend of klasgenoot.

Wapenbezit

Zes op de tien jongeren maken zich zorgen over het ronselen van leeftijdsgenoten, vooral wanneer die in financiële problemen verkeren. Die zorgen zijn niet ongegrond: bijna een kwart van de ondervraagden kent iemand die ooit is benaderd met een voorstel dat buiten de wet valt.

Wapenbezit onder jongeren blijkt daarnaast een andere verontrustende trend. Meer dan een kwart kent iemand die weleens een wapen op zak heeft, meestal een mes. Dertien procent geeft zelfs toe zelf ooit een wapen gehad te hebben. De motivatie is vrijwel altijd hetzelfde: zelfverdediging. “Ik ben regelmatig lastiggevallen omdat ik gay ben, dus besloot ik een mes bij me te dragen. Als iemand mij aanvalt, wil ik niet zomaar machteloos zijn”, vertelt een jongere.

Het onderzoek schetst een beeld van een generatie die onder druk staat, financieel, sociaal én psychologisch, en daardoor vatbaarder is voor de verlokkingen van de onderwereld.