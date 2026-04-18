Bloed, zweet en seks: mijn harde leven als porno-actrice

Aurora Snow (het is vast een pseudoniem) doet in de Daily Beast verslag van het harde leven van een porno -actrice. Goed, je hoeft niet om half negen op je werk te zijn, en je hoeft, godszijdank, ook niet iedere dag te werken, maar denk er toch niet te licht over, schrijft zij. Zeker voor de betere pornofilms wordt door de acteurs hard gewerkt. Die ene scene, waarin hij haar neemt, ziet er spontaan uit, maar dat is ie uiteraard niet. Soms moet iets drie keer over.

"Pornoactrices lopen net zo vaak het risico op inwendige scheuren als een atleet op een peesblessure. Hoeveel je ook stretcht, je kunt je niet voorbereiden op wat er op een pornoset gebeurt als het misgaat. Niemand praat graag over blessures (dat hoort niet bij de porno-etiquette), dus het is moeilijk te zeggen hoe vaak ze voorkomen. Voor zover ik weet, zijn blessures niet aan de orde van de dag, maar een aantal van ons, waaronder ikzelf, heefter meer dan genoeg van meegemaakt. Mijn eerste blessure op de set gebeurde met een roofzuchtige mannelijke acteur die weinig respect had voor mijn lichaam en tegen me aanbeukte als een lappenpop.

Om maar te zwijgen over de spierpijn die het oplevert. Het is, schrijft Snow, een soort topsport, waarin je soms het onmogelijke vergt van je lijf en dan vooral van je benen. De mannen hebben ook nog het probleem dat ze hun opwinding niet kunnen veinzen. Maar volgens Snow zijn haar mannelijke tegenspelers allemaal aan de roze pillen. Maar gepraat wordt daarover niet, want ook een pornoacteur heeft zijn trots.

De iconische pornoactrice Kristina Rose heeft in meer dan 400 films gespeeld en verschillende prijzen gewonnen voor haar uitmuntende prestaties. Rose weet dat dit beroep niet zonder gevolgen is en vindt dat haar werk een kwestie van geven en nemen is. “Porno is makkelijk in die zin dat ik niet elke ochtend om 6 uur hoef op te staan om me klaar te maken voor mijn werk en dat ik de luxe heb om doordeweeks vrije dagen te hebben, maar porno beïnvloedt wel alles in mijn leven. Het is een zwaardere baan dan je denkt.

Zie voor meer ontboezemingen de Daily Beast.