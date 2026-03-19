Niet verliefd, maar verstrikt in relatie: zo herken je een traumaband

Waarom blijf je hangen in een relatie die je emotioneel leegzuigt? Veel mensen noemen dat al snel een traumaband (of traumabonding), maar die term wordt te los gebruikt. In werkelijkheid gaat het om iets veel specifieks en verraderlijks.

Wat is een traumaband? Volgens therapeuten is een traumaband een intense emotionele gehechtheid aan iemand die pijn of misbruik veroorzaakt, vaak gekenmerkt door een cyclus van misbruik afgewisseld met momenten van affectie. Die combinatie van schade en troost zorgt voor een verslavende dynamiek. Het voelt groots, meeslepend en bijna onmogelijk om los te laten. Maar liefde is het niet.

Hoe herken je dat je vastzit in zo’n patroon?

Liefde en pijn wisselen elkaar razendsnel af

De relatie voelt als een achtbaan. Na ruzies, kwetsende opmerkingen of verraad volgt ineens weer warmte, excuses en intimiteit. Juist die pieken maken het verwarrend. “De mooie momenten laten het voelen alsof het iets bijzonders of voorbestemds is,” zeggen experts. Je blijft hopen op die versie van je partner die wél lief was – zelfs na alles wat er misging.

Jij krijgt altijd de schuld

Langzaam verschuift de verantwoordelijkheid. Niet hun gedrag is het probleem, maar jouw reactie. “Zelfverwijt wordt het middelpunt”, leggen psychologen uit. Je gaat geloven dat je harder moet werken voor liefde: minder zeuren, rustiger reageren, jezelf kleiner maken. Affectie voelt niet meer vanzelfsprekend, maar als iets wat je moet verdienen.

Je wereld wordt steeds kleiner

Een duidelijk signaal: je trekt je terug. “Een kernkenmerk is dat je jezelf begint te isoleren”, zegt therapeut Sienna Chu tegen Vice. Je vertelt vrienden minder, of ziet ze minder vaak. Soms omdat je partner hen afschildert als een slechte invloed, soms omdat je zelf voelt dat er iets niet klopt. Hoe kleiner je wereld, hoe moeilijker het wordt om afstand te nemen.

Je weet niet meer wie je bent zonder hen

Misschien wel het pijnlijkst: je identiteit raakt verstrengeld met de relatie. Een niet-beantwoord bericht kan al paniek veroorzaken. “Je partner hoort deel van je leven te zijn, niet het hele kader”, benadrukken experts. Als die grens verdwijnt, blijft angst over.

En dat is precies waarom een traumaband zo lastig te doorbreken is. Het draait niet om logica, maar om hoop, overleving en af en toe een beloning. Herkenbaar? Dan is het tijd om hulp te zoeken. Praat met een goede vriend(in), een therapeut of bel je huisarts.