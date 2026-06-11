Zweden schrapt plan om 13-jarigen zwaarder te kunnen straffen

STOCKHOLM (ANP/RTR/AFP) - De Zweedse regering trekt een omstreden plan in om kinderen vanaf dertien jaar te kunnen veroordelen tot gevangenisstraffen. Minister van Justitie Gunnar Strömmer erkent dat daar niet genoeg steun voor is in het parlement.

Het besluit is een politieke nederlaag voor de minderheidsregering, die strijd tegen criminaliteit als een speerpunt beschouwt. Criminele bendes werven in het Noord-Europese land kinderen om gewelddadige misdaden te plegen, zoals aanslagen met explosieven en schietpartijen. Die riskeren minder zware straffen dan volwassenen. Strömmer zegt dat er vorig jaar tientallen jongeren onder de vijftien jaar voor de rechter moesten verschijnen op verdenking van moord of poging tot moord.

Het plan om 13-jarigen zwaarder te bestraffen, leidde evenwel tot veel kritiek. "We gaan nu voorstellen dat de leeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt verlaagd naar veertien jaar in plaats van dertien jaar", zegt de minister tegen de pers.