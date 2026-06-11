ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zweden schrapt plan om 13-jarigen zwaarder te kunnen straffen

Samenleving
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 11:34
anp110626089 1
STOCKHOLM (ANP/RTR/AFP) - De Zweedse regering trekt een omstreden plan in om kinderen vanaf dertien jaar te kunnen veroordelen tot gevangenisstraffen. Minister van Justitie Gunnar Strömmer erkent dat daar niet genoeg steun voor is in het parlement.
Het besluit is een politieke nederlaag voor de minderheidsregering, die strijd tegen criminaliteit als een speerpunt beschouwt. Criminele bendes werven in het Noord-Europese land kinderen om gewelddadige misdaden te plegen, zoals aanslagen met explosieven en schietpartijen. Die riskeren minder zware straffen dan volwassenen. Strömmer zegt dat er vorig jaar tientallen jongeren onder de vijftien jaar voor de rechter moesten verschijnen op verdenking van moord of poging tot moord.
Het plan om 13-jarigen zwaarder te bestraffen, leidde evenwel tot veel kritiek. "We gaan nu voorstellen dat de leeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt verlaagd naar veertien jaar in plaats van dertien jaar", zegt de minister tegen de pers.
loading

POPULAIR NIEUWS

157961171_m

Waarom steeds meer babyboomers hun vakantie radicaal anders aanpakken (en jongeren daar jaloers op zijn)

120963346_m

Unicum: voor het eerst ooit krijgen mensen behandeling om veroudering terug te draaien

gandr-collage (1)

Topadviseurs Trump bespraken in Situation Room beschuldiging dat president "geobsedeerd" is door tepels

paspoort-1

Privacywaakhond: Belastingdienst moet stoppen met rondsturen van jouw BSN

Scherm­afbeelding 2026-06-11 om 06.25.37

Video: Israëlische soldaten schieten achteloos een baby dood

126625155_m

Spaarders straks opnieuw de verliezers: dit betekent de rentestap van de ECB voor jou

Loading