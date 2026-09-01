Wat je partner nodig heeft, is niet wat jij nodig hebt: zo doe je het wél goed

Je partner komt thuis na een dramatische werkdag. Jij ziet onmiddellijk wat er moet gebeuren en komt met drie uitstekende oplossingen. Probleem opgelost, zou je denken. Alleen kijkt je geliefde inmiddels nóg ongelukkiger. Want die wilde helemaal geen advies. Die wilde een knuffel of gewoon even spuien.

Volgens nieuw onderzoek geven we vaak de verkeerde steun als iemand van wie we houden het moeilijk heeft. We geven de steun die voor óns werkt.

Onderzoekers volgden 387 heteroseksuele stellen ruim twee jaar en bekeken hoe mensen hun eigen emoties reguleren én hoe ze proberen de emoties van hun partner te beïnvloeden (Xiao et al., 2026). Daarbij onderzochten ze onder meer humor, afleiding, relativeren, gevoelens onderdrukken, praten en direct actie ondernemen.

Wat bleek? Mensen grijpen bij hun partner opvallend vaak naar dezelfde strategie die ze zelf gebruiken. Ben jij iemand die problemen het liefst onmiddellijk oplost, dan schiet je waarschijnlijk ook in de reparatiestand als je partner overstuur is. Relativeer jij graag met een grap, dan probeer je de ander vermoedelijk ook aan het lachen te krijgen.

Vergeet die liefdestaal even

Dat zet ook een ander populair relatie-idee in perspectief: de vijf ‘liefdestalen’ van Gary Chapman. Volgens dat concept voelen mensen zich vooral geliefd door complimenten, samen tijd doorbrengen, cadeautjes, behulpzame daden of lichamelijke aanraking.

Handig als woordenboek, maar wetenschappelijk staat het idee dat iedereen één primaire liefdestaal heeft behoorlijk wankel. Onderzoek vond ook geen overtuigend bewijs dat stellen gelukkiger zijn wanneer hun liefdestalen overeenkomen (Impett et al., 2024).

Bovendien kan je behoefte per situatie veranderen. Misschien wil je normaal gesproken graag een arm om je heen, maar na een knallende ruzie juist een uur met rust gelaten worden.

Een nuttiger vraag is daarom: ‘Wat heb je nu van mij nodig om te voelen dat ik je begrijp en om je geef?’ Daarbij kun je denken aan vijf soorten behoeften, in het Engels samengevat als de vijf H’s: Heard, Held, Humor, Honor en Help. Oftewel: wil je dat iemand luistert, je vasthoudt, je aan het lachen maakt, je gevoelens en grenzen respecteert of daadwerkelijk met oplossingen komt?

Vooral die laatste is verraderlijk. ‘Help’ is waar veel mensen automatisch naartoe springen, terwijl advies lang niet altijd is waar de ander op zit te wachten.

Dus voordat je bij de volgende rotdag van je geliefde de innerlijke therapeut, cabaretier of probleemmanager uithangt: vraag het gewoon. Soms zijn drie oplossingen minder liefdevol dan één welgemikte knuffel.