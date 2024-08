Yvonne Coldeweijer: en vrouw is pas gelukkig als ze mooi en hot is

Yvonne Coldeweijer hoopt dat meer vrouwen zich bezig gaan houden met hun uiterlijk. Wie zich echt gelukkig wil voelen, moet namelijk "hot" zijn, vertelt de influencer in een video.

"Om gelukkig te zijn, moet je er hot uitzien. Het klinkt fucking kut en je wilt het niet horen, maar het is wel zo", spreekt de voormalig Life of Yvonne-maakster haar kijkers toe. "Want, als ik aan de meeste vrouwen vraag: 'ben je gelukkig?' en ze geven het antwoord 'nee', dan is het altijd omdat ze zich te dik vinden of zichzelf lelijk vinden of moe zijn, dat is natuurlijk ook je uiterlijk."

Coldeweijer vindt dat vrouwen zichzelf op de eerste plek moeten zetten. "En het heel erg belangrijk gaan maken hoe we eruitzien. Want je denkt dat het niet belangrijk is, en de maatschappij doet net tegen jou alsof dat niet uitmaakt, maar tegelijkertijd is het de nummer één reden waarom je je kut voelt."

Haar advies geldt overigens ook voor mannen. Maar vrouwen hebben volgens Coldeweijer vaker te maken met een schuldgevoel, bijvoorbeeld tegenover hun jonge kinderen. "Meid, laat mij jou vertellen: je gaat nu tijd maken voor jezelf om er goed uit te zien. Want als je je weer goed voelt over je uiterlijk, voel je je over het algemeen sowieso heel veel beter."