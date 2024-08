B&B Vol Liefde: Marcel is boos op programmamakers en loopt leeg op Instagram

Marcel uit B&B Vol Liefde is pissig vanwege de montage van de programmamakers. Hij vindt dat hij 'wordt neergezet als iemand die niet luistert'. Ook wil hij nogmaals aanstippen wat een enorm sushifeestmaal hij heeft opgezet tijdens zijn verblijf in het Krugerpark. In twee video's op zijn Instagram-account loopt de visfanaat helemaal leeg.

Blauwtje

De ex-marinier liep een blauwtje bij Mirjam – mede vanwege zijn uitgebreide vertellingen en kwinkslagen over zijn diarreeperikelen. Maar het grootste probleem was dat Marcel maar bleef praten over zichzelf en zijn vissen, en te weinig interesse toonde in de B&B-eigenares.

Gouden tip weggewoven

Marcel besloot om een sushidate op te zetten, en was naar eigen zeggen anderhalve dag met de voorbereidingen bezig. Hij dook de keuken in om een enorme sushiboot in elkaar te draaien en kreeg daarbij hulp van Thapsie, een werknemer en vriendin van Mirjam. Zij had een tip voor Marcel: praat niet te veel over jezelf, maar doe je best om Mirjam te leren kennen. Dat advies wuifde Marcel weg. “Die ervaring deel ik niet met haar. Ik denk dat het zeker fifty-fifty is van beide kanten qua gespreksstof.”

Nu is Marcel gepikeerd over hoe hij in het programma is neergezet. Daarom deelde hij maandagavond twee video’s op Instagram waarin hij uithaalt naar de makers van het programma.

Kiwisushi

In de filmpjes foetert Marcel dat er veel te weinig is uitgezonden van een vier uur durende boottocht met Mirjam. Het uitje werd zelfs afgesloten met een wederzijdse knuffel, zo claimt Marcel, maar daar zagen de kijkers niks van. En ook op de beelden van de sushidate had Marcel kritiek. “Het is heel erg jammer om te zien dat er gezegd werd dat ik geen vragen stelde aan Mirjam. Uiteindelijk was het wel zo dat wij nog geen twintig minuten in de sushidate hadden gezeten toen onze vriend Rick uit Nieuw-Zeeland kwam. Dus de anderhalve dag voorbereiding voor de sushi, die viel in duigen.”

Sushimachine

Marcel is duidelijk gekrenkt, en vindt dat hij ‘voor niks’ al die moeite heeft gedaan. En ook wil hij meer waardering voor zijn inzet en keukenkunsten: hij zou maar liefst 350 stukjes sushi hebben gemaakt. Niet alleen voor Mirjam, maar ook voor haar werknemers en de productie van het programma.

Het stoort Marcel dat hij wordt neergezet ‘als iemand die niet luistert’. “Nou, dat zou best kunnen, gezien de montage. Ik weet zeker dat wij uitstekende gesprekken hebben gehad, maar dat het zo geproduceerd werd dat wij neergezet werden als dat we niet matchten met elkaar.”