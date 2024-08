Minister Nieuw-Zeeland tekent uitleveringsbevel Kim Dotcom

CHRISTCHURCH (ANP) - De Nieuw-Zeelandse minister van Justitie heeft het uitleveringsbevel getekend van Kim Dotcom. Dat betekent dat het vrijwel zeker is dat de internetondernemer wordt uitgezet naar de Verenigde Staten, bericht de krant The New Zealand Herald.

De uit Duitsland afkomstige Dotcom verdiende veel geld met de website Megaupload. Gebruikers konden daar bestanden uitwisselen en zouden onder meer illegaal gedownloade films en muziek hebben verspreid. De Amerikaanse autoriteiten vinden dat de site heeft geprofiteerd van andermans intellectuele eigendommen. Dotcom reageerde op X op het bericht dat zijn uitleveringsbevel is getekend met de mededeling: "Oeps. Geen zorgen, ik heb een plan."

De zakenman geldt in Nieuw-Zeeland als een bekende verschijning. Speciale eenheden vielen in 2012 zijn weelderige villa binnen, die bekendstond als de Dotcom Mansion. Dat gebeurde in het kader van een internationale operatie tegen Megaupload. Dotcom steunde later de oprichting van een politieke partij, de Internet Party. Ondanks financiële steun van de internetondernemer lukte het die partij in 2014 niet om in het parlement te komen.

Dotcom zegt in Nieuw-Zeeland te willen blijven en verzet zich tegen zijn uitlevering. Hij heeft het land omschreven als een "gehoorzame kolonie" van de Verenigde Staten. Minister Paul Goldsmith beklemtoont dat hij zich uitgebreid heeft laten adviseren. "Ik heb een zorgvuldige afweging gemaakt en besloten dat meneer Dotcom aan de Verenigde Staten moet worden overhandigd om daar terecht te staan."