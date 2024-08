De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wist van het plan om de Nord Stream-pijpleidingen op te blazen, en keurde die aanvankelijk zelfs goed, schrijft The Wall Street Journal . Dit opmerkelijke verhaal komt naar voren na gesprekken met vier mensen die betrokken waren bij de sabotageactie in september 2022.

Het plan om de pijpleidingen op te blazen ontstond in mei 2022 tijdens een borrel van Oekraïense officieren en rijke zakenlui die besloten om de operatie te financieren. Het leger zelf zat namelijk wat krap bij kas. De kosten? Een slordige 300.000 dollar (ongeveer 272.000 euro).

Draai

Een van de betrokkenen vertelde de Amerikaanse kwaliteitskrant dat Zelensky het plan in eerste instantie goedkeurde, en deze lezing is door drie andere bronnen bevestigd. De Oekraïense leider veranderde echter van gedachten toen de Amerikaanse CIA lucht kreeg van de plannen. De CIA werd naar verluidt getipt door onze eigen Nederlandse militaire inlichtingendienst (MIVD), en vroeg Zelensky vervolgens om het plan af te blazen.

Maar toen kwam generaal Valeri Zaloezjny, destijds hoofd van de Oekraïense generale staf, in actie. Hij besloot de sabotage alsnog door te zetten. Tegenwoordig is Zaloezjny ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk. Hij ontkent het explosieve verhaal tegenover de krant in alle toonaarden.

Aanhoudingsbevel

De Duitse autoriteiten hebben deze week een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd in verband met de aanslag, waarbij het onderzoek zich nu ook op Zaloezjny richt. Dit alles dreigt de fragiele relatie tussen Kiev en Berlijn te beschadigen. Duitsland is na de Verenigde Staten de grootste leverancier van militair materieel aan Oekraïne

President Zelenski blijft volhouden dat Oekraïne niets te maken had met de sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen in de Oostzee.