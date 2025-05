De Rijdende Rechter en nog twee MAX-programma's van de buis vanwege bezuinigingen

Omroep MAX gaat stoppen met de programma's De Rijdende Rechter , MAX PubQuiz en TV Monument. Dat maakte de omroep vrijdagavond bekend vooruitlopend op de bezuinigingen die de publieke omroep moet doen. Het kabinet wil vanaf 2027 miljoenen euro's bezuinigen op de NPO.

Volgend jaar bezuinigen alle omroepen samen al voor ruim 20 miljoen euro. "We ontkomen helaas niet aan pijnlijke keuzes. Met pijn in het hart nemen we afscheid van De Rijdende Rechter, TV Monument en MAX PubQuiz, ondanks de kwaliteit van deze programma's", zegt directeur Jan Slagter in een verklaring. "De makers zijn hier deze week over ingelicht. Natuurlijk vinden ze het jammer, maar ze hebben ook begrip voor deze beslissing die we noodgedwongen moeten nemen."

Momenteel wordt de laatste reeks van De Rijdende Rechter uitgezonden. Dit najaar zijn de laatste uitzendingen van TV Monument te zien, maar MAX PubQuiz keert door de bezuinigingen dit jaar niet meer terug.