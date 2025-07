In deze tijd, net als rond Kerst, is het goed om op te letten of vrouwen in je omgeving worden geslagen. Want tijdens vakanties is de kans helaas groter dan anders

1,3 miljoen slachtoffers per jaar. Veilig Thuis registreerde vorig jaar 153.910 adviesgesprekken en 129.220 meldingen. Tijdens schoolvakanties en feestdagen ziet de Nederlandse politie steevast een piek in meldingen van huiselijk geweld . Volgens de CBS-Prevalentiemonitor 2024 kreeg 8,9% van de bevolking hiermee te maken, goed voor ruimVeilig Thuis registreerde vorig jaar 153.910 adviesgesprekken en 129.220 meldingen.

Regionale cijfers illustreren de toename: in Almelo noteerde de politie 17 incidenten in vijf dagen toen de zomervakantie begon. Ook Amsterdam erkent het patroon; de gemeente startte rond kerst 2023 de campagne “Is dit liefde?” omdat meldingen dan merkbaar stijgen.

Waarom escaleert geweld juist in vrije periodes? Deskundigen noemen vijf samenhangende oorzaken:

Financiële druk: hogere uitgaven voor reizen en cadeaus vergroten spanningen in al kwetsbare gezinnen. Meer gezamenlijke tijd: partners en kinderen zijn langer thuis, waardoor onderliggende conflicten sneller escaleren. Verhoogd alcoholgebruik: alcohol ontremt daders en verergert agressie. Hoge verwachtingen: het ideaalbeeld van een “perfecte” vakantie botst met de werkelijkheid en frustreert instabiele relaties. Verminderde steun: scholen, werk en hulpinstanties zijn tijdelijk dicht, waardoor slachtoffers moeilijker kunnen ontsnappen of hulp zoeken.

Kinderen lopen extra risico; voor sommigen betekent de zomervakantie zes weken onafgebroken onveiligheid. Vrouwen blijven het vaakst slachtoffer: zes op de tien slachtoffers van partnergeweld is vrouw, en bij vrouwelijke moordslachtoffers is de dader meestal partner of ex.