Chef van toprestaurant Noma vertrekt na beschuldigingen mishandeling

KOPENHAGEN (ANP/AFP) - De Deense chef en mede-oprichter van het wereldberoemde Michelinrestaurant Noma, René Redzepi, stapt op na beschuldigingen van mishandeling. "Na meer dan twee decennia waarin ik dit restaurant heb opgebouwd en geleid, heb ik besloten een stap terug te doen", schrijft Redzepi in een verklaring op Instagram.

The New York Times publiceerde afgelopen weekend over fysiek en verbaal geweld door Redzepi als chef van Noma. De krant baseerde zich op getuigenissen van 35 oud-medewerkers over de periode tussen 2009 en 2017. "Een excuus is niet genoeg; ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen acties", schrijft Redzepi. De chef gaf eerder al toe dat hij zijn werknemers had gepest en verbaal mishandeld.

Noma opende woensdag een pop-uprestaurant in de Amerikaanse stad Los Angeles. Het evenement werd gekenmerkt door een demonstratie die was georganiseerd door oud-medewerkers van het restaurant.