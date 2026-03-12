ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chef van toprestaurant Noma vertrekt na beschuldigingen mishandeling

Samenleving
door Redactie
donderdag, 12 maart 2026 om 6:29
bijgewerkt om donderdag, 12 maart 2026 om 6:45
anp120326031 1
KOPENHAGEN (ANP/AFP) - De Deense chef en mede-oprichter van het wereldberoemde Michelinrestaurant Noma, René Redzepi, stapt op na beschuldigingen van mishandeling. "Na meer dan twee decennia waarin ik dit restaurant heb opgebouwd en geleid, heb ik besloten een stap terug te doen", schrijft Redzepi in een verklaring op Instagram.
The New York Times publiceerde afgelopen weekend over fysiek en verbaal geweld door Redzepi als chef van Noma. De krant baseerde zich op getuigenissen van 35 oud-medewerkers over de periode tussen 2009 en 2017. "Een excuus is niet genoeg; ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen acties", schrijft Redzepi. De chef gaf eerder al toe dat hij zijn werknemers had gepest en verbaal mishandeld.
Noma opende woensdag een pop-uprestaurant in de Amerikaanse stad Los Angeles. Het evenement werd gekenmerkt door een demonstratie die was georganiseerd door oud-medewerkers van het restaurant.

Lees ook

Amsterdam: 70 euro voor een broodje vleesAmsterdam: 70 euro voor een broodje vlees
Waarom minder fooi geven de mensen in de horeca pijn doetWaarom minder fooi geven de mensen in de horeca pijn doet
Zo kiezen Italianen altijd het beste restaurant (en het werkt verrassend goed)Zo kiezen Italianen altijd het beste restaurant (en het werkt verrassend goed)
Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaalIbiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal
loading

POPULAIR NIEUWS

107009477-15631271-Thylane_was_three_when_she_was_catapulted_to_the_spotlight_after-a-26_1773136093701

Hoe het verder ging met Thylane Blondeau, 16 jaar geleden uitgeroepen tot het mooiste meisje ooit

628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

generated-image (4)

Een topeconoom voorspelt een 'zeer zware' recessie in 2027

142219227_m

Met je smartphone op de wc? Dat kan je duur komen te staan

69853191_m

Waar komen al die daklozen in Amsterdam vandaan? En wat gaan we er aan doen

132541356_m

Zes datingapp-fouten die je matchkansen de grond in boren

Loading