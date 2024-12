Janine Abbring stuurt Jeroen Wollaars appjes tijdens Nieuwsuur

Janine Abbring stuurt haar partner Jeroen Wollaars weleens appjes als hij de live-uitzending van Nieuwsuur presenteert. Dat vertelt de presentatrice in de podcast van College Tour.

Presentator Twan Huys vraagt Abbring wat het gekste, leukste, liefste berichtje is dat zij naar haar partner stuurde tijdens een uitzending van Nieuwsuur. Ze moet hard om de vraag lachen. "Wat ik in het begin weleens deed. Oh, dit gaat hij echt niet leuk vinden."

De oud-presentatrice van Zomergasten legt uit dat Wollaars in Nieuwsuur weleens voor een scherm moet lopen. "Als een man een pak aan heeft, dan moet het knoopje dicht als hij gaat staan. Daar zijn weet ik hoeveel etiquetteregels voor. Als hij weer gaat zitten moet dat knoopje weer open, dus dat doet Jeroen altijd. Moet je maar eens opletten. Hij staat dan voor dat scherm en vlak voordat hij gaat zitten doet hij het knoopje los. En op dat moment app ik heel vaak: broek uit."