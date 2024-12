Heb jij ook weleens last van 'sunset anxiety'? Dit doe je ertegen

Het zijn niet de fijnste dagen voor zonaanbidders. De kortste dag is in zicht en het duurt nog wel even voor de dagen echt weer gaan lengen. Mogelijk heb je daardoor last van sunset anxiety: een onrustig of angstig gevoel als de zon bijna ondergaat.

Het is geen officiële ziekte, maar het idee bestaat al wel een tijdje. Al in 2017 spraken onderzoekers van nare gedachten rond zonsondergang, iets dat ze sundown syndrome noemden.

Psychotherapeut Israa Nasir legt uit in Vogue India: "Aan het einde van de dag worden we herinnerd aan alle dingen die we niet hebben gedaan. Daarbij komt ook dat we weten dat de volgende dag alweer volgepland staat met taken, dus de dingen die we niet af hebben gemaakt, kunnen dat gevoel nog zwaarder maken.”

Psychiater Evita Limon-Rocha kent het fenomeen ook. "Als we na een drukke dag eindelijk een pauze hebben, meestal aan het eind van de dag rond de tijd dat de zon ondergaat, krijgen onze zorgen vrij spel.”

In de wintermaanden speelt dit gevoel extra, doordat het daglicht zo beperkt is en onze biologische klok verstoort.

Wil je sunset anxiety voorkomen, zorg dan dat je meer daglicht ziet. Ga bijvoorbeeld tussen 11 en 15 uur even naar buiten. Zoek een werkplek bij het raam, zodat je in ieder geval wat licht ziet. En gaat de zon bijna onder neem dan even wat tijd voor jezelf. "Denk aan het bijhouden van een dagboek of even naar muziek luisteren”, aldus Nasir.

Bron: Metro