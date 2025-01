Tweede vrijlating van Israëlische gijzelaars verwacht

GAZA-STAD (ANP/AFP/RTR) - De Palestijnse groepering Hamas laat naar verwachting snel een tweede groep Israëlische gijzelaars vrij. Een ingewijde zegt tegen persbureau Reuters dat een team van het Rode Kruis onderweg is om de gijzelaars op te halen. De organisatie helpt bij de overdracht van de gijzelaars aan de Israëlische strijdkrachten.

In een video is te zien dat voertuigen van Hamas zijn aangekomen op een plein in Gaza-Stad. Daarin zijn ook tientallen leden van Hamas te zien. De gijzelaars worden na de overdracht meteen naar Israël gebracht, waar ze worden opgenomen in het ziekenhuis en worden herenigd met hun familie.

Hamas heeft vrijdag bekendgemaakt dat vier vrouwelijke militairen vrijkomen. Israël moet volgens de afspraken vijftig Palestijnse gevangenen per militair vrijlaten. Deze tweehonderd personen worden naar verwachting later op zaterdag vrijgelaten.